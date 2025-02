Erros e ajustes em projetos em cima da hora causam incômodo na Câmara de Caxias

Tem gerado incômodo entre vereadores, especialmente da esquerda, erros de redação e as alterações encaminhadas em cima da hora em projetos do Executivo. Na última quinta-feira (6), duas propostas foram votadas em sessão extraordinária, após serem enviadas na tarde de quarta (5). Uma delas tratava de modificações no orçamento da Central de Licitações, enquanto a outra ajustava a estrutura administrativa do município.