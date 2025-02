Encontro entre representantes da CIC e secretários de Caxias destaca a necessidade de revitalização do Centro

A necessidade de revitalizar o centro de Caxias foi um dos assuntos levantados por representantes da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias em um encontro realizado com o primeiro escalão do Governo Adiló, na manhã desta sexta-feira (7).

Estiveram presentes os secretários, secretários adjuntos e subprefeitos . Pelo lado da entidade empresarial, participaram diretores, representantes do Conselho Superior, presidentes de sindicatos e o presidente Celestino Loro.

— Não é apenas o comerciante que está sofrendo, é a cidade inteira. Se não agirmos agora, o custo para recuperar essa área no futuro será muito maior , como já ocorre em grandes cidades — destaca Loro.

Outros temas que surgiram na reunião foram mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, turismo, educação, esportes, obras e habitação. Os secretários de cada pasta expuseram as ações e metas previstas para a gestão. Tanto os representantes do poder público, quanto da CIC se disponibilizaram a ajudar no desenvolvimento de projetos para a cidade.