Em Brasília para evento do PL, Scalco se reúne com Bolsonaro

Encontro reservado ocorreu no escritório de Bolsonaro e durou cerca de 20 minutos Mariela Moraes Kessler / Divulgação

Em Brasília para participar de um evento nacional do PL, o presidente do partido em Caxias, Maurício Scalco, teve um encontro reservado com Jair Bolsonaro. A reunião ocorreu no escritório do ex-presidente e durou cerca de 20 minutos. Também estava presente o vereador de Porto Alegre, Coronel Ustra (PL).

A semana foi delicada para Bolsonaro, que foi denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) como líder da tentativa de golpe de estado em 2022. O assunto chegou a ser abordado pelo ex-presidente na convenção do partido. Na conversa reservada, porém, se tratou do PL (Bolsonaro é presidente de honra do PL), do Rio Grande do Sul e do cenário político do Brasil.