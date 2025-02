"É salutar que se evite o confronto", afirma Adiló, na abertura do ano Legislativo de Caxias

Prefeito Adiló falou na tribuna na abertura do ano legislativo Ícaro de Campos / Divulgação

Como é tradicional em abertura do ano legislativo, o prefeito Adiló Didomenico (PSDB) fez um pronunciamento no início da sessão listando as prioridades do ano. Ele mencionou projetos como o novo aeroporto, o mercado público na Maesa, o asfaltamento de ruas, as parcerias público-privadas e a finalização das obras no bairro Desvio Rizzo.

No início da fala, porém, Adiló aproveitou para mandar um recado aos vereadores que estão iniciando o primeiro mandato:

— É normal a estreia com muita disposição para enfrentar as inúmeras cobranças que vem da população. É salutar que se evite o confronto e tentativa de denegrir a imagem da nossa cidade. É Caxias do Sul que perde com esse tipo de atitude — afirmou.

Adiló também ressaltou os "cabelos brancos" e a experiência de vida pública:

— O orçamento é finito e não alcança todas as demandas ao mesmo tempo, principalmente em áreas como infraestrutura, saúde e educação.

Durante o pronunciamento, o prefeito também anunciou o vereador Daniel Santos (Republicanos) como líder de Governo e Wagner Petrini (PSB) como vice-líder em 2025.

Câmara nos bairros

Já o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), disse que o Legislativo vai manter contato com a população ao longo do ano. Será uma espécie de Câmara vai aos Bairros, mas com reformulações, conforme ele afirmou em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra.