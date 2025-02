Deputada estadual pede informações à prefeitura de Caxias sobre alagamentos em bairro

A deputada estadual Luciana Genro (Psol) encaminhou ofício à prefeitura de Caxias solicitando informações a respeito de alagamentos registrados em uma escadaria na Rua Vereador Dercy Dias da Rosa, no bairro São Victor Cohab . O pedido foi encaminhado na última terça-feira (4) a partir de relatos de moradores do entorno.

Segundo a deputada, os relatos são de que em dias de chuva intensa uma enxurrada toma conta do espaço, impedindo a a circulação e gerando risco a quem está por perto. Ainda de acordo com o ofício, há chamados abertos no Alô Caxias para solução do problema desde 2023.