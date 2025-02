Daniel Santos é o novo líder do governo na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

Durante a abertura do ano legislativo na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul na manhã desta terça-feira (4), o prefeito Adiló Didomenico (PSDB) anunciou os nomes que vão representar o Executivo na Casa. O vereador Daniel Santos (Republicanos) foi escolhido como líder de Governo e Wagner Petrini (PSB) como vice-líder em 2025.

O líder e vice-líder terão a preferência na discussão dos projetos de autoria do Poder Executivo. À reportagem, o prefeito Adiló destacou que a escolha de Santos foi pelo parlamentar estar "em sintonia" com o Governo.

— O Daniel tem trabalhado em sintonia conosco e nós consultamos ele, que se dispôs a aceitar essa missão, que a gente sabe que sempre é um pouco trabalhosa. Ele passa a ser aqui, diretamente, no meio dos colegas, o nosso representante, que recebe as primeiras cobranças, o que tem que buscar as informações corretas e com rapidez para os colegas — destaca Adiló.