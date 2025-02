Centro da Pessoa Idosa de Caxias precisa captar R$ 5 milhões para sair do papel

A diretora do Hospital Virvi Ramos, Cleciane Simsem, o vereador Rafael Bueno (PDT) e o vice-prefeito, Edson Néspolo debateram na manhã desta segunda-feira (24) caminhos para a implantação do Centro de Referência e Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa. A ideia é que a estrutura reúna serviços multidisciplinares voltados para esse público, reduzindo filas e tempo de espera para consultas especializadas e exames.

Para implantar o espaço, que irá funcionar no Virvi Ramos, são necessários R$ 5 milhões. O objetivo é captar via Fundo Municipal do Idoso, a partir de valores destinados via declaração de Imposto de Renda. Atualmente, já foram captados R$ 80 mil para uma máquina de colonoscopia e também há R$ 2,3 milhões em emendas parlamentares.