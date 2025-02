Caxias vai ganhar serviço digital de atendimento ao cidadão

A concorrência para fornecimento do sistema teve seis candidatas conhecidas em outubro, mas as duas primeiras colocadas não conseguiram comprovar o atendimento a todos os requisitos. A vencedora, então, foi a Sydle Sistemas Ltda, com sede em Belo Horizonte (MG). A empresa atua no fornecimento de softwares tanto para o setor privado, quanto para o setor público.