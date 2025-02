Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprova reinstalação da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal 

Foi aprovada por unanimidade de votos a reinstalação da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal da Região Nordeste do RS, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A proposta é de autoria coletiva e foi discutida na sessão desta quinta-feira (6).

A expectativa para a vinda de um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para Caxias do Sul é grande. Até o momento, não foram definidos quais cursos serão ofertados, mas a deputada federal Denise Pessôa (PT) confirma que as negociações estão em andamento, principalmente sobre a compra do Campus 8 da UCS, cotado para ser a sede da instituição.