Assembleia na próxima quinta-feira discute reajuste dos servidores de Caxias

O Sindiserv, sindicato que representa os servidores municipais de Caxias do Sul, realiza na próxima quinta-feira (27) a primeira assembleia para discutir o reajuste salarial da categoria neste ano. Será às 18h, no auditório da entidade, que fica na Rua Carlos Giesen, 1.217, bairro Exposição.

Entre as questões abordadas neste ano está a proposta do Executivo de corrigir o que o sindicato considera distorções na Lei 409/2012 . O texto criou diferentes salários e remunerações para funções já existentes.

Em janeiro, a categoria aprovou a proposta do Executivo, com quem vinha negociando desde 2017. O texto, porém, ainda precisa ser votado na Câmara de Vereadores. Outras demandas do servidores são a reposição inflacionária e melhorias nas condições de trabalho.