Após conflito com o vereador Hugo Morandi, o presidente do PL de Caxias, Maurício Scalco, não comparece à abertura do ano legislativo

Uma ausência percebida nos corredores da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, na primeira sessão ordinária do ano, foi a do ex-vereador e ex-candidato a prefeito Maurício Scalco. A abertura do ano legislativo ocorreu um dia pós o presidente do PL ser alvo de ofício protocolado pelo colega de partido Hiago Morandi.