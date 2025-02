Aporte para a Festa das Colheitas será analisado nesta terça-feira pelos vereadores de Caxias

A Festa das Colheitas ocorre de 7 a 23 de março, nos pavilhões da Festa da Uva. A justificativa do município para o repasse é de que o evento conta com receitas de venda de áreas e patrocínios, mas o recebimento ocorreu até 2024, para a realização da Festa da Uva. Os recursos, portanto, serviriam para complementar o orçamento da festa. Parte do aporte será utilizado, por exemplo, para a contratação de atrações artísticas locais.