Antigos parceiros de chapa, Denise e Alceu mantém proximidade apesar do caminho oposto de partidos

— A gente terminou a eleição, mas seguimos fazendo contatos, a amizade fica — destaca Denise, que diz conversar com frequência por telefone com o ex-prefeito.

— A relação é muito boa tanto no governo, como com a deputada Denise. O fato de termos ficado de fora, não significa que a Denise não vá ajudar Caxias. A executiva do PDT decidiu entrar no governo e está muito bem. Acho que o PDT tem muito a contribuir — observa Alceu, destacando que o cenário político pode mudar daqui quatro anos.