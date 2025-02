Andressa Marques (PCdoB) assume temporariamente a presidência da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul 

A vereadora Andressa Marques (PCdoB) assumirá a presidência da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul a partir desta terça-feira (11). A situação ocorre porque o presidente atual da Casa, Lucas Caregnato (PT), e o 1º vice-presidente, Wagner Petrini (PSB), viajam para Brasília nesta semana em busca de recursos para a cidade

Andressa é a 2ª vice-presidente da Mesa e menciona que assumirá a cadeira com o compromisso em priorizar demandas importantes para a cidade e manter a integridade e compromisso do parlamento com a população. Mesmo que seja por uma semana, a vereadora ressaltou a importância de estar na liderança da Casa.