Vereadores fazem a tradicional colheita das uvas nas parreiras do prédio da Câmara de Caxias do Sul

Os vereadores da Câmara de Caxias do Sul fizeram, na manhã desta terça-feira (28), a tradicional colheita das uvas nas parreiras localizadas na parte externa do prédio do Legislativo. A ação foi uma iniciativa da Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo (CAAPC), presidida pelo vereador Sandro Fantinel (PL).

A parreira do Legislativo existe desde 1996, quando o prédio foi inaugurado, com concepção do arquiteto João Alberto Marchioro. Em dezembro de 2024, as plantas foram definidas como bens de natureza imaterial do município.