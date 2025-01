Vereadores de Caxias do Sul protocolaram, em 12 dias, mais de 250 indicações ao Executivo

Mesmo sem as sessões ordinárias, as atividades na Câmara seguem funcionando

O início do ano Legislativo na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul está marcado para o dia 4 de fevereiro, mas isso não significa que as atividades da Casa do Povo estão paradas. Até o momento, já foram protocoladas mais de 250 indicações dos parlamentares ao Executivo e os gabinetes seguem abertos para receber as demandas da população.