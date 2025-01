Os primeiros cursos a serem oferecidos no novo Centro de Capacitação e Comércio, em Caxias do Sul

O Centro de Capacitação e Comércio (CCC), que vai funcionar no Caxias Plaza Shopping (Rua Sinimbu, 1.933), em Caxias do Sul, está quase pronto para ser inaugurado. Na manhã desta terça-feira (21), o secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, e o secretário do Urbanismo, Adriano Bressan, apresentaram o espaço aos vereadores e assessores.

No primeiro andar do CCC estão instaladas as 50 bancas que serão utilizadas para a comercialização de produtos pelos vendedores cadastrados, tendo o custo inicial de aluguel subsidiado. Já no segundo andar, juntamente com as atividades de capacitação, também funcionará o Banco do Vestuário.