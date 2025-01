Ex-vice-prefeito Antônio Feldmann assume cargo na Secretaria de Planejamento de Caxias e quer reabrir discussão sobre o trem regional

Feldmann, 56 anos, foi vice-prefeito de Caxias de 2013 a 2016 Leandro Araújo / Divulgação

Antônio Roque Feldmann responde pela diretoria geral da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas desde o último dia 17. A nomeação foi publicada pelo município nesta segunda-feira (27).

Na nova configuração da gestão municipal, o cargo de diretor geral é o terceiro na hierarquia das secretarias, abaixo do secretário — que será o engenheiro Marcus Vinicius Caberlon a partir de sexta-feira (31) — e do secretário-ajunto, que ainda não foi definido.

Desde 2016, quando deixou a vice-prefeitura ao fim do mandato, Feldmann atuava na iniciativa privada. Nos últimos anos, ao lado do vice-prefeito Edson Néspolo, trabalhava no setor de energia solar e participava da organização da feira Eletric Move, especializada em mobilidade elétrica e energias renováveis.

O convite para a função na Secretaria do Planejamento e Parcerias Estratégicas partiu tanto do prefeito Adiló Didomenico, quanto de Néspolo, segundo ele.

— Tive o voto de confiança pela minha experiência. Entro nessa missão para ajudar no andamento de projetos, nas articulações que envolvem ministérios e secretarias. O prefeito formou um time para dar celeridade aos processos, para ter efeito mais rápido de resultados para a população — projeta Feldmann, que diz ainda estar se inteirando da situação das demandas da pasta.

Com relação aos projetos a serem priorizados, Feldmann disse que as decisões seguirão o planejamento estratégico da administração. Pessoalmente, contudo, ele também pretende reabrir as discussões para um assunto esquecido nos últimos anos: o trem regional Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha e Caxias do Sul.

— Quando vice-prefeito, fui coordenador do projeto do Trem Regional e conseguimos colocar entre os cinco prioritários do Brasil, através da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e Ministério dos Transportes.

Quem é Antônio Roque Feldmann

Jornalista de formação, Antônio Feldmann ocupou os primeiros cargos públicos em 1997. Entre eles estão: