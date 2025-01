Com quatro anos de idade, filha de vereador de Caxias do Sul acompanha o pai por atividades da Câmara Municipal  

Quem tem chamado a atenção nos espaços da Câmara de Caxias do Sul é a filha do vereador Rafael Bueno (PDT), Maria Rafaela, de quatro anos. É possível encontrá-la em diversos registros fotográficos de encontros do parlamentar, sendo que a pequena chegou a até participar da cerimônia de posse, no dia 1º de janeiro.