"Ciao, buongiorno", diz o vice-governador Gabriel Souza ao chegar em solenidade em Bento Gonçalves 

Souza, que passou um período como governador em exercício, disse que veio à Serra a pedido de Eduardo Leite, que reassumiu nesta quinta (16) o comando do Piratini. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após um período como governador em exercício, o vice Gabriel Souza (MDB) desembarcou em Bento Gonçalves, nesta quinta-feira (16), para participar do lançamento das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Disse que veio à Serra a pedido do governador Eduardo Leite (PSDB), que reassumiu o cargo depois das férias.

Durante o discurso, arriscou no idioma italiano.

– Ciao, buongiorno (Oi, bom-dia) – saudou aos presentes.

Souza lembrou que a esposa, Talise Tiecher, é de descendência italiana e recebeu, recentemente, a cidadania do país europeu, juntamente com a filha do casal, Dora. O vice-governador relembrou que cerca de 4 milhões de gaúchos têm ascendência italiana.