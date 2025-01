Adiló Didomenico faz a primeira reunião de trabalho com os subprefeitos de Caxias do Sul

Primeiro encontro com nomeados ocorreu nesta segunda-feira (20), no Salão Nobre do Centro Administrativo.

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), reuniu nesta segunda-feira (20) os subprefeitos do município. Foi o primeiro encontro de trabalho após a nomeação. Um dos temas foi o cuidado com as estradas no interior, com a manutenção periódica, sobretudo em estradas de chão.