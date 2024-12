Rejeitado projeto que proibia urinar e defecar em vias públicas de Caxias do Sul 

Foi rejeitado o projeto de lei complementar (PLC) que buscava incluir no Código de Posturas do Município a proibição do ato de urinar e defecar fora de banheiros de Caxias do Sul. De autoria do vereador Alexandre Bortoluz (PP), a proposta tinha como objetivo manter a ordem pública na cidade. O PLC foi discutido e votado na sessão ordinária desta quinta-feira (5).