Arquivado pedido de cassação do mandato do prefeito de Farroupilha

Por 11 votos contra três, os vereadores de Farroupilha rejeitaram, na sessão de segunda-feira (26), a admissibilidade do pedido de cassação do mandato do prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin (PL). A votação ocorreu após a leitura integral do pedido protocolado no dia 20 de agosto, pelo advogado Gabriel Maffei Rosanelli. A motivação seria a utilização de um assessor jurídico da prefeitura para atuar em um caso privado da primeira-dama, Ariane Laura dos Santos Feltrin, em 2022.