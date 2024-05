Faltam cinco meses para as eleições municipais, cujo primeiro turno está marcado para 6 de outubro. No segundo maior colégio eleitoral do Estado, em Caxias do Sul, três candidaturas já estão consolidadas, e as urnas não devem oferecer mais do que cinco opções. Adiló Didomenico (PSDB), Denise Pessôa (PT) e Maurício Scalco (PL) são os nomes postulados até o momento, e MDB, PSOL e PRTB podem indicar candidatos próprios.