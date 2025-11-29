Câmara de Bento Gonçalves anuncia devolução de R$ 6 milhões em recursos livres ao Executivo 

Sessão na Câmara anunciou devolução de recursos públicos. Lucas Marques

A Câmara Municipal de Bento Gonçalves anunciou, na Sessão Ordinária de segunda-feira (24), devolução de recursos públicos do Legislativo ao município. Serão repassados aproximadamente R$ 6 milhões em recursos livres, que poderão ser aplicados pelo Executivo em diversas áreas prioritárias, como saúde, educação, infraestrutura e demais serviços essenciais à comunidade.

No anúncio, o presidente da Câmara de Vereadores destacou que o resultado expressivo é fruto de um trabalho coletivo dos parlamentares, equipes técnicas e servidores ao longo de 2025.

– Foi um ano de tomada de decisões e aqui os colegas tomaram as decisões, nunca se omitiram e tenho plena convicção que foram as melhores escolhas – disse o presidente.

De acordo com a Câmara de Vereadores, a economia obtida demonstra o compromisso da Casa com a boa gestão do dinheiro público. Embora a Constituição Federal permita a utilização de até 6% da receita municipal — o que corresponderia a cerca de R$ 33 milhões no orçamento da Câmara para 2025 — o Legislativo fará uso de 3,85% desse limite. A devolução ocorre mesmo durante o andamento da obra da nova sede do Legislativo.

A devolução supera o valor registrado anteriormente pelo Legislativo — cerca de R$ 4 milhões durante a pandemia da COVID-19. Agora, com cerca de R$ 6 milhões em recursos livres, o Executivo poderá direcionar o montante às áreas que mais demandam investimentos.