Saiba como Garibaldi se destaca por incentivar a participação da comunidade na política

Vereadores e alunos celebram após mais uma edição do Projeto "Vereador por um dia". Roberto Nichetti / Divulgação

Nos últimos anos, a Câmara de Vereadores de Garibaldi tem desenvolvido inúmeros projetos para se aproximar ainda mais da comunidade local. O objetivo central dessas iniciativas é abrir espaço para conversas construtivas e, principalmente, fazer com que pessoas de todas as idades entendam o impacto da política em suas vidas e se interessem pelo assunto.

– Temos batalhado muito e promovido essas ações em busca de mais diálogo. Quanto maior ele for, melhor conseguimos aplicar os recursos e entender as necessidades das pessoas. É algo muito construtivo e já sentimos bastante a participação da comunidade ao longo dos últimos quatro anos – conta o presidente da Câmara de Vereadores de Garibaldi, Cássio Fachi.

Nesta entrevista, Fachi comenta sobre os principais projetos em andamento e destaca a importância de ouvir as demandas da sociedade.

Como a Câmara de Vereadores de Garibaldi impacta a vida da comunidade?

A casa legislativa tem trabalhado em projetos que favorecem e melhoram a qualidade de vida das pessoas. Essa é a busca diária que realizamos junto ao executivo. Alguns exemplos são os projetos nas áreas da saúde e da educação e os que implementam melhorias de infraestrutura. Também trabalhamos em outras frentes, como agricultura, e até em ações para aprimoramentos nas acessibilidades, no trânsito e na fiscalização.

O que é o projeto “Câmara Mais Perto de Você” e como ele colabora para o fortalecimento do vínculo com a população?

Depois das eleições, muitas pessoas dizem que os políticos somem. O projeto “Câmara Mais Perto de Você” surgiu a partir desse cenário. O objetivo é criar uma aproximação, entendendo melhor a necessidade da população e provando que a casa legislativa está ao lado das pessoas, e não distante delas. A ideia é estar onde a necessidade está, seja nos bairros, seja no centro ou no interior.

As ações dessa iniciativa são bem positivas e a comunidade está começando a participar e a entender o projeto, sempre nos acolhendo e nos orientando. Eles elogiam o que está bom e mostram as demandas que podemos melhorar para o futuro ou de forma imediata.

Outro destaque é o “Vereador por um Dia”. Poderia falar um pouco sobre essa ação?

O “Vereador por um Dia” é voltado aos adolescentes das escolas municipais, estaduais e particulares da nossa cidade. Eles passam uma tarde com os vereadores e acompanham o dia a dia do trabalho legislativo. O intuito é mostrar a rotina desses políticos aos jovens, que são o futuro do país e da política. Queremos que esse público entenda que é necessário ter interesse pelo assunto, já que impacta não só a vida da população, mas também a educação, a saúde, a mobilidade, a segurança, o mercado de trabalho e muito mais.

A ideia central é mostrar o que o vereador faz, o que propõe, os projetos, as melhorias e as discussões para apresentar à comunidade. No dia da ação, nos reunimos, realizamos demandas e fazemos uma sessão simulada transmitida ao vivo, que oferece uma experiência bem realista aos participantes.

Observamos que os adolescentes gostam e que, depois de participarem, realmente começam a se interessar por política. Estamos felizes pois a iniciativa está dando muito certo e envolvendo a comunidade.

O programa “Câmara Melhor Idade” também tem ganhado destaque, certo?

Sim. O projeto parte da ideia de envolver mais as pessoas da melhor idade. Temos gerações diferentes e é necessário entender as demandas de cada uma delas, trazendo isso para propostas políticas que atendam a todos. Por meio do programa, buscamos compreender a visão e as necessidades de políticas públicas que podemos implementar para melhorar a qualidade de vida desse grupo específico.

Edição do projeto Câmara Mais Perto de Você, realizada no Centro de Garibaldi. Roberto Nichetti / Divulgação

Assim como o “Vereador por um Dia”, é um projeto muito participativo. O formato também é semelhante: os participantes passam a tarde com os vereadores, apresentam suas demandas e participam de uma sessão simulada. Aprendemos muito com a experiência dessas pessoas e, por meio dessa iniciativa, fomentamos ideias novas, melhorias e sugestões da comunidade.

Poderia falar também sobre outras ações atuais, como o projeto “Memória Viva” e as sessões itinerantes?

O projeto “Memória Viva” é muito bacana, pois tem o objetivo de valorizar as pessoas ainda em vida. É voltado a quem contribui ou já contribuiu muito com o município de Garibaldi por meio de doações, trabalhos e voluntariados. São produzidos curtas-metragens em formato de documentário, contando as memórias desses homenageados, que ficarão de legado para a sociedade. Todos os anos, no fim de novembro, escolhemos essas pessoas ou entidades que tenham prestado contribuições significativas para a cidade. Todos os documentários estão disponíveis no site da Câmara.

Já as sessões itinerantes têm um propósito similar ao do “Câmara Mais Perto de Você”. Levamos a casa legislativa para a comunidade, aos bairros e aos locais onde estão as pessoas e as necessidades. A população participa e quer estar presente para dialogar, discutir ideias e compartilhar críticas construtivas e elogios. É uma forma de unir a comunidade, o Executivo e o Legislativo para termos debates mais produtivos.

Quais são as expectativas da Câmara de Garibaldi para o futuro?