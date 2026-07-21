Suspeito de tentativa de homicídio em Guaporé é preso horas depois do crime 

Um homem de 21 anos foi preso nesta terça-feira (21) pela suspeita de tentativa de homicídio contra um outro homem, de 26 anos, na noite desta segunda-feira (20), em Guaporé. Uma mulher de 33 também foi presa por estar foragida.

As prisões foram realizadas pelas equipes da Brigada Militar algumas horas após o crime. Ao buscarem as imagens de câmeras de monitoramento, conseguiram localizar o suspeito em um hotel da cidade.

Durante a abordagem, o homem confessou a autoria dos disparos e indicou onde estava a arma utilizada no crime, uma pistola calibre 9 mm. No local, também foram encontradas munições e celulares.

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