Suspeito de planejar e executar assalto no aeroporto de Caxias do Sul é preso pela PF na Bolívia

Um homem suspeito de participar do assalto a um carro-forte no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, em 2024, foi capturado neste sábado (11), na Bolívia. A identidade do suspeito não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Federal (PF), a prisão foi efetuada por autoridades bolivianas, em uma cooperação policial internacional.
Ele estava foragido desde julho de 2025, quando a Justiça expediu um mandado de prisão contra ele. Segundo a investigação da PF, o suspeito, que é brasileiro, teria participado do planejamento e da execução do roubo, ocorrido em junho de 2024.
"As autoridades brasileiras e bolivianas adotarão as providências cabíveis para a transferência do preso ao Brasil, onde permanecerá à disposição da Justiça", afirmou a PF em nota.
Relembre o caso
O ataque no aeroporto de Caxias do Sul aconteceu por volta das 19h30min do dia 19 de junho. O assalto pretendia roubar mais de R$ 14 milhões de um banco privado. O carro-forte era abastecido por malotes de dinheiro trazidos de Curitiba em uma aeronave de pequeno porte.
O crime foi praticado por nove pessoas armadas que invadiram a área restrita de segurança do aeroporto utilizando três veículos blindados, dois deles caracterizados como falsas viaturas da PF.
Durante o assalto, policiais militares e seguranças do carro-forte reagiram. Na troca de tiros, o policial Fabiano Oliveira, 47 anos, foi morto após ser atingido por um tiro de fuzil. O agente integrava o 12º Batalhão de Polícia Militar. Outro segurança que atuava no desembarque do dinheiro foi baleado na perna, mas sobreviveu.