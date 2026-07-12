Suspeito de planejar e executar assalto no aeroporto de Caxias do Sul é preso pela PF na Bolívia

Criminosos atacaram avião que chegou ao terminal caxiense e carro-forte que levaria dinheiro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um homem suspeito de participar do assalto a um carro-forte no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, em 2024, foi capturado neste sábado (11), na Bolívia. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a prisão foi efetuada por autoridades bolivianas, em uma cooperação policial internacional.

Ele estava foragido desde julho de 2025, quando a Justiça expediu um mandado de prisão contra ele. Segundo a investigação da PF, o suspeito, que é brasileiro, teria participado do planejamento e da execução do roubo, ocorrido em junho de 2024.

"As autoridades brasileiras e bolivianas adotarão as providências cabíveis para a transferência do preso ao Brasil, onde permanecerá à disposição da Justiça", afirmou a PF em nota.

Relembre o caso

O ataque no aeroporto de Caxias do Sul aconteceu por volta das 19h30min do dia 19 de junho. O assalto pretendia roubar mais de R$ 14 milhões de um banco privado. O carro-forte era abastecido por malotes de dinheiro trazidos de Curitiba em uma aeronave de pequeno porte.

O crime foi praticado por nove pessoas armadas que invadiram a área restrita de segurança do aeroporto utilizando três veículos blindados, dois deles caracterizados como falsas viaturas da PF.