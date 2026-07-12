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Suspeito de planejar e executar assalto no aeroporto de Caxias do Sul é preso pela PF na Bolívia

Captura foi realizada por autoridades bolivianas. Crime aconteceu em 2024

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Júlia Ozorio

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