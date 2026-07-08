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Suspeito de matar homem em Farroupilha se apresenta à polícia

Em depoimento, ele alegou que não tinha intenção de matar a vítima, mas buscou impedir uma tentativa de furto em seu estabelecimento

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