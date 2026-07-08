Suspeito de matar homem em Farroupilha se apresenta à polícia

O suspeito do homicídio de Paulo Afonso Pereira Fabrício, de 52 anos, em Farroupilha, na madrugada desta quarta-feira (8), se apresentou espontaneamente na delegacia durante a tarde. Segundo o depoimento, o homem atirou contra Fabrício durante uma tentativa de furto em seu estabelecimento comercial, no bairro Centenário.

Conforme o delegado Fernando Cruz Alexandre, a investigação inicial aponta que a vítima foi surpreendida pelo proprietário do estabelecimento comercial enquanto, em tese, praticava o furto de objetos do local.

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Na sequência, ao tentar fugir, foi acompanhada pelo homem e, durante essa ação, ocorreram disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Paulo. Em seu depoimento, o suspeito afirmou que não tinha intenção de matar, mas buscou impedir o furto e recuperar os objetos. A arma do crime foi apreendida, mas era registrada.

A Brigada Militar atendeu inicialmente a ocorrência, isolou o local e acionou a Polícia Civil, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou a morte. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso. O suspeito não foi detido e deve permanecer em liberdade durante a investigação.

Ainda conforme o delegado, a vítima possuía antecedentes policiais por crimes patrimoniais, incluindo furtos, roubos, receptação, danos, lesões corporais, ameaça e outros. Até o momento, Farroupilha registra dois homicídios em 2026.