Polícia investiga morte de adolescente em parque aquático de Gramado

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a morte de um adolescente de 17 anos no domingo (19), em Gramado. Ele teria se afogado no parque aquático Acquamotion. A vítima era natural de Sorocaba, em São Paulo.
Conforme informações iniciais repassadas pela delegada Fernanda Aranha, a morte teria acontecido após uma brincadeira de apneia realizada com o irmão mais novo.
O adolescente chegou a ser socorrido ao hospital de Gramado, no entanto, morreu por volta das 18h.
Ainda na nota, a delegada informa que funcionários do parque e socorristas foram ouvidos.
A reportagem contatou a assessoria de imprensa do parque, que até o momento não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto.