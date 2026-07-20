Polícia

Na Serra
Notícia

Polícia investiga morte de adolescente em parque aquático de Gramado

Caso aconteceu na tarde de domingo. Segundo a polícia, ele teria morrido após uma brincadeira de apneia com o irmão mais novo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS