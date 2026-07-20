Polícia investiga morte de adolescente em parque aquático de Gramado

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a morte de um adolescente de 17 anos no domingo (19), em Gramado. Ele teria se afogado no parque aquático Acquamotion. A vítima era natural de Sorocaba, em São Paulo.

Conforme informações iniciais repassadas pela delegada Fernanda Aranha, a morte teria acontecido após uma brincadeira de apneia realizada com o irmão mais novo.

O adolescente chegou a ser socorrido ao hospital de Gramado, no entanto, morreu por volta das 18h.

Ainda na nota, a delegada informa que funcionários do parque e socorristas foram ouvidos.