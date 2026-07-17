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Polícia Civil localiza 1,5 mil animais em operação que investiga realização de rinhas de galo na Serra

Mandados de busca e apreensão foram realizados em Gramado e Igrejinha  

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