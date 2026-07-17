Polícia Civil localiza 1,5 mil animais em operação que investiga realização de rinhas de galo na Serra

Aves podem custar até R$ 30 mil reais. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil investiga criatórios suspeitos de promover rinhas de galo em Gramado, na Serra, e em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Entre quinta (16) e sexta-feira (17) foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Igrejinha e um em Gramado por meio da Delegacia de Polícia de Proteção ao Meio Ambiente.

Durante a operação, foram localizadas cerca de 1,5 mil aves. Conforme o delegado Gustavo de Mattos Brentano, muitas delas estavam em situação de maus-tratos. Segundo ele, os animais são da raça mura e o valor de comercialização pode variar entre R$ 20 mil e 30 mil.

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Também foram apreendidos celulares, documentação que comprova a comercialização e uma arma de fogo. As aves ficaram à disposição das Secretarias do Meio Ambiente de Gramado e Igrejinha e da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul.