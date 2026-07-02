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Polícia Civil indicia nove ex-servidores da secretaria de Agricultura de Farroupilha por desvio de recursos

Os envolvidos são suspeitos de cobrar propina por serviços de maquinário em propriedades do interior. Prejuízo calculado é de ao menos R$ 15 mil. Os crimes começaram a ser investigados em 2023

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Renata Oliveira Silva

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