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Polícia Civil identifica e cumpre prisão preventiva de suspeito de roubo à casa de câmbio em Bento Gonçalves

O crime foi registrado na noite de 8 de junho, no bairro Juventude. Grupo abordou funcionária na rua para executar o crime. O cofre da empresa foi levado

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