Polícia Civil identifica e cumpre prisão preventiva de suspeito de roubo à casa de câmbio em Bento Gonçalves

Segundo a investigação, suspeitos invadiram o estabelecimento por volta das 20h do dia 8 de junho. Polícia Civil / Reprodução

A Polícia Civil de Bento Gonçalves identificou e cumpriu o mandado de prisão preventiva de um homem suspeito de roubo a uma casa de câmbio no município. Ele tem 26 anos e já estava detido em função de outra investigação, relacionada a um roubo a residência.

O crime foi registrado na noite de 8 de junho, no bairro Juventude. Segundo a investigação, ao menos três suspeitos abordaram uma funcionária da casa de câmbio na rua, após o término do expediente dela. Cerca de duas horas depois, às 20h, eles invadiram o estabelecimento. O grupo fugiu levando o cofre da empresa.

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O suspeito foi identificado por meio da análise de imagens de câmeras de videomonitoramento e depoimento de testemunhas. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na sexta-feira (10).