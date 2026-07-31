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Perícia vai confirmar se ossos encontrados em Bom Jesus são humanos e se pertencem a Luciano Boeira Melos

Material foi encaminhado ao IGP; Polícia Civil e Corpo de Bombeiros encerraram as buscas enquanto aguardam laudos

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