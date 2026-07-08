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Pela primeira vez em 16 anos, Caxias do Sul não registra nenhum roubo de veículo em junho

Dados foram compilados pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, responsável pelas investigações desses casos. Quando comparados os primeiros seis meses do ano, foi registrada uma queda de 72,09% no delito

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Marcos Cardoso

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