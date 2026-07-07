Operação apreende adolescente envolvido em tentativa de homicídio em Flores da Cunha 

Uma operação policial realizada em Flores da Cunha e Santo Ângelo resultou, nesta terça-feira (7), na internação de um adolescente. Ele é apontado pela investigação como envolvido em um homicídio consumado que aconteceu em abril deste ano, na cidade da Serra.

Conforme a delegada Carla Zanetti, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Santo Ângelo foi acionada pela equipe de Flores da Cunha. O adolescente, que não teve a idade divulgada, foi localizado e internado.

A investigação apontou o envolvimento dele na tentativa de homicídio contra Patrick Jadischke Vezaro, de 32 anos. A vítima ficou tetraplégica em decorrência dos ferimentos e morreu em junho.

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Já na Serra, outros três mandados de busca e apreensão foram realizados também na terça. A ação contou com policiais de Flores da Cunha e Caxias do Sul.