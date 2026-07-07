Polícia

Combate ao crime 
Notícia

Operação apreende adolescente envolvido em tentativa de homicídio em Flores da Cunha 

Ele foi localizado em Santo Ângelo, na região noroeste do Estado. Crime aconteceu no fim de abril. Vítima ficou tetraplégica em decorrência dos ferimentos e morreu em junho

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