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Morre idoso que foi esfaqueado em Bento Gonçalves; filho da vítima é suspeito e segue preso

Romildo Rodui tinha 72 anos e estava internado há pouco mais de uma semana

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Luca Roth

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