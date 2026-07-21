Morre idoso que foi esfaqueado em Bento Gonçalves; filho da vítima é suspeito e segue preso

Morreu nesta segunda-feira (20) o idoso que teria sido esfaqueado pelo filho em Bento Gonçalves. Romildo Rodui, 72 anos, estava internado no Hospital Tacchini há pouco mais de uma semana e morreu por volta das 16h.

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O crime aconteceu na noite do último dia 12, no bairro Universitário. O suspeito, de 27 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM), que foi acionada após relatos de briga em uma casa.

Rodui foi encontrado caído na sala de estar com ferimentos provocados por faca. O filho dele estava deitado em um dos quartos.

Conforme a GCM, o suspeito era monitorado por tornozeleira eletrônica e tem antecedentes por posse irregular de arma de fogo, receptação, roubo a estabelecimento comercial e ameaça.

O homem segue preso nesta terça-feira (21). Segundo a Polícia Civil, o inquérito policial que apurou o ocorrido foi concluído na segunda-feira e remetido à Justiça.