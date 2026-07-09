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Ministério Público denuncia casal por maus-tratos que resultaram na morte de menina em Canela 

Vítima teria sido submetida a agressões físicas e verbais, sem alimentação adequada, cuidados básicos de saúde e higiene. Ela morreu em 18 de junho, após ser atendida no hospital da cidade 

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