Ministério Público denuncia casal por maus-tratos que resultaram na morte de menina em Canela 

O casal preso após uma criança morrer em Canela, em 18 de junho, foi denunciado pelo Ministério Público por maus-tratos com resultado morte. A denúncia, feita em 6 de julho, foi divulgada apenas nesta quinta-feira (9).

Conforme a promotora de Justiça Ana Maria Hahn Souza, que assina a denúncia, a investigação apontou que a vítima é uma menina de 10 anos. Os maus-tratos contra ela teriam ocorrido entre dezembro de 2025 e junho de 2026.

Segundo o Ministério Público, a menina teria sido submetida a agressões verbais e físicas que causaram lesões em diferentes regiões do corpo. Ela também teria sido privada de alimentação adequada, com ausência de cuidados básicos de saúde e higiene. As condutas reiteradas teriam causado a morte dela.

A denúncia aponta que a mulher teria sido quem praticou diretamente os maus-tratos. Já o homem teria se omitido diante das situações. O Ministério Público entendeu que, como guardião, residente do mesmo local, ele tinha o dever legal de proteger a criança. Eles possuíam a guarda provisória da criança, concedida judicialmente pelo Poder Judiciário do Estado do Pará.

Com isso, os dois foram denunciados pelo crime de maus-tratos com resultado morte praticado contra criança menor de 14 anos. Eles estão recolhidos preventivamente no sistema prisional desde 19 de junho.

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Relembre o caso

Na manhã de 18 de junho, o casal foi preso, suspeito de tortura contra uma criança. A vítima recebeu atendimento médico no hospital da cidade, contudo, não resistiu aos ferimentos.

A menina apresentava dores abdominais e tinha diversas lesões e marcas pelo corpo. Segundo a Polícia Civil, o casal é padrinho da criança e natural do Pará, enquanto a menina era do Suriname. Eles residiam na Serra há 26 anos.