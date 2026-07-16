Marcado júri de réus por assassinar mulher à queima-roupa no centro de Caxias em 2020

Dhiuliane Damiani Martins, 32, foi morta a tiros por um adolescente no final de 2020. Arquivo Pessoal / Divulgação

A Justiça marcou para 22 de setembro o julgamento do caso da mulher morta no centro de Caxias do Sul em 2020. Dhiuliane Damiani Martins, 32 anos, foi assassinada a tiros na tarde de 29 de dezembro por um adolescente de 15 anos. O júri será realizado pela 1ª Vara Criminal, a cargo do magistrado Thiago Dias da Cunha.

São réus o ex-marido dela, Diego Andrigo de Souza, Jean Carlos Bernardes e Daniel José Alves Silveira. Segundo a denúncia do Ministério Público, em 2021, Souza teria oferecido uma recompensa de R$ 8 mil para Silveira e Bernardes matarem a vítima.

Ainda segundo a denúncia, os dois teriam planejado o crime e prometido R$ 3 mil para um adolescente de 15 anos ser o autor dos disparos.

Em fevereiro deste ano, o pai de Dhiuliane, Deomar Silveira Rodrigues, relatou o drama da família à espera do julgamento do feminicídio. O Tribunal de Justiça apontou, à época, que um dos motivos para a demora foram os diversos recursos apresentados ao longo dos últimos anos pela defesa.

— Agora vai chegar o fim do sofrimento — resumiu Rodrigues, na manhã desta quinta (16).

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