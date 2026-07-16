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Feminicídio
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Marcado júri de réus por assassinar mulher à queima-roupa no centro de Caxias em 2020

Dhiuliane Damiani Martins foi morta na tarde de 29 de dezembro. Segundo a denúncia do MP, o mandante do crime seria o ex-marido dela

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Alana Fernandes

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