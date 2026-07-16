Marcado júri de réus por assassinar mulher à queima-roupa no centro de Caxias em 2020

A Justiça marcou para 22 de setembro o julgamento do caso da mulher morta no centro de Caxias do Sul em 2020. Dhiuliane Damiani Martins, 32 anos, foi assassinada a tiros na tarde de 29 de dezembro por um adolescente de 15 anos. O júri será realizado pela 1ª Vara Criminal, a cargo do magistrado Thiago Dias da Cunha.
São réus o ex-marido dela, Diego Andrigo de Souza, Jean Carlos Bernardes e Daniel José Alves Silveira. Segundo a denúncia do Ministério Público, em 2021, Souza teria oferecido uma recompensa de R$ 8 mil para Silveira e Bernardes matarem a vítima.
Ainda segundo a denúncia, os dois teriam planejado o crime e prometido R$ 3 mil para um adolescente de 15 anos ser o autor dos disparos.
Em fevereiro deste ano, o pai de Dhiuliane, Deomar Silveira Rodrigues, relatou o drama da família à espera do julgamento do feminicídio. O Tribunal de Justiça apontou, à época, que um dos motivos para a demora foram os diversos recursos apresentados ao longo dos últimos anos pela defesa.
— Agora vai chegar o fim do sofrimento — resumiu Rodrigues, na manhã desta quinta (16).
Relembre
- Dhiuliane Damiani Martins foi morta a tiros, à queima-roupa, em plena luz do dia, na tarde de 29 de dezembro de 2020, no centro de Caxias do Sul.
- O autor dos disparos, um adolescente de 15 anos, foi apreendido em flagrante por um policial civil de folga.
- O mandante do crime, segundo a denúncia do Ministério Público (MP), em 2021, teria sido o ex-marido dela, Diego Andrigo de Souza. Ele chegou a ficar preso por 11 dias, sendo solto depois que o Tribunal de Justiça aceitou recurso da defesa que alegou colaboração nas investigações.
- Souza responde ao processo em liberdade e, durante o período, usufruiu do direito de conviver com os dois filhos deles, uma adolescente e um rapaz (atualmente maior de idade).