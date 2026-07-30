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Mais ossos são encontrados em área indicada por réu confesso no caso Luciano, em Bom Jesus

Material estava na localidade de Caraúno e será submetido à perícia do IGP para confirmar se pertence ao caminhoneiro desaparecido em 2023

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