Mais ossos são encontrados em área indicada por réu confesso no caso Luciano, em Bom Jesus

As buscas pelos restos mortais de Luciano iniciaram após o autor do crime ter confessado o local que teria deixado o corpo da vítima. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Equipes de bombeiros de Vacaria e agentes da Polícia Civil localizaram, por volta de 11h30min desta quinta-feira (30), mais ossos humanos que podem pertencer a Luciano Boeira Melos. As buscas pelos restos mortais do caminhoneiro desaparecido em 2023 iniciaram-se na quarta-feira (29), após Felipe Silveira Noronha confessar o crime e ter indicado o local que teria deixado o corpo da vítima. Um fragmento de osso foi encontrado no mesmo dia.

O novo material encontrado foi encaminhado para Instituto Geral de Perícias (IGP) para a análise. Contudo, a expectativa em torno da comprovação da identidade é grande, tendo em vista que o local foi apontado por Felipe, réu confesso. A partir disso, a família de Luciano espera obter a certidão de óbito e poder realizar o sepultamento.

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A área de difícil acesso fica na região de Caraúna, no interior de Bom Jesus, a cerca de 40 minutos de carro do Centro. Devido ao isolamento do local, é necessário cerca de uma hora e meia de caminhada por campos, plantações de eucaliptos e áreas de mata.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o ambiente apresentava "alterações significativas em relação às condições originais, em decorrência da ação do tempo e, principalmente, dos eventos climáticos extremos registrados no ano de 2024. Tais eventos ocasionaram modificações na topografia, na cobertura vegetal, nos cursos naturais de drenagem e no depósito de sedimentos, comprometendo a preservação de possíveis vestígios e dificultando a identificação dos pontos anteriormente indicados para as buscas."

Ainda conforme a corporação, as buscas desta quinta já foram encerradas. Agora, será feito um levantamento junto com a Polícia Civil para determinar os próximos passos. Será avaliado o emprego de recursos especializados, especialmente equipes com cães de detecção e equipes especializadas em busca terrestre.

Resultado do júri

O júri popular que julgou os quatro réus acusados pelo desaparecimento e morte de Luciano Boeira Melos foi encerrado na noite de quarta-feira (29) no fórum de Bom Jesus.

Dos quatro acusados, apenas José Balduíno Saraiva, pai de Fabiana, foi absolvido das acusações relacionadas ao desaparecimento do caminhoneiro, ocorrido em 26 de julho de 2023, após um relacionamento extraconjugal com a filha dele.

Felipe foi condenado a 20 anos de reclusão e 3 meses de detenção em regime inicial fechado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), de ocultação de cadáver e de fraude processual.

A pena de Flávio Silveira Noronha é de 20 anos de reclusão e 3 meses de detenção em regime inicial fechado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), de ocultação de cadáver e de fraude processual.

Por fim, Fabiana Ramos Saraiva foi condenada a 18 anos e 8 meses de reclusão e 3 meses de detenção em regime inicial fechado pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), e de fraude processual. Ela foi absolvida da prática de ocultação de cadáver.

Logo após a juíza Luciana Rech Slaviero Porath ler a sentença, o trio foi conduzido para a delegacia de polícia e, na sequência, para o sistema penitenciário. Cabe recurso à decisão.

A defesa de Fabiana informou que irá recorrer e também buscará outras instâncias para tentar anular o júri. O advogado Tiago Bottene, que representa tanto Fabiana, quanto Felipe e José Balduíno, alega que a assistência de acusação descumpriu o artigo 478, inciso II do Código de Processo Penal.

O advogado aponta que, durante o debate do júri, o silêncio dos réus em juízo foi usado para influenciar a opinião dos jurados sobre o caso. Na prática, a lei busca vedar a ideia de que quem cala, consente. Caso o júri seja anulado, Felipe, Fabiana e Flávio voltarão a ser julgados pelo caso. A absolvição de José Balduíno será mantida.