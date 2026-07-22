Julgamento de mulher acusada de matar o ex-marido é adiado para fevereiro de 2027

A Justiça adiou para 11 de fevereiro de 2027 o julgamento de Daiane Cristina Pedroni pela morte do ex-marido Claudinei Freitas Garcia. O júri estava marcado para esta quarta-feira (22), em Caxias do Sul, mas foi transferido em função da falta de uma testemunha considerada imprescindível para o caso. O não comparecimento foi ocasionado por questões de saúde.