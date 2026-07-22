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Julgamento de mulher acusada de matar o ex-marido é adiado para fevereiro de 2027

O crime, classificado como homicídio qualificado, foi registrado na manhã de 18 de julho de 2010

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