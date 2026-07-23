Homem morre ao se afogar no Rio Taquari entre Santa Tereza e São Valentim do Sul 

Um homem morreu após se afogar no Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (23) e será investigado pela Polícia Civil.
Segundo o relato do filho da vítima ao Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, os dois estavam em um pequeno barco de madeira quando o pai caiu no rio. O homem foi retirado da água pelo filho, que notou que a vítima estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Populares prestaram os primeiros socorros, com manobras de reanimação. No entanto, a equipe do Samu constatou a morte no local.
Desde terça-feira (22), quando uma intensa chuva atingiu a Serra, o nível do Rio Taquari subiu acima da cota alerta. Conforme a plataforma Clima RS, do governo estadual, o Rio Taquari estava com 11,37 metros na manhã desta quinta, com tendência de diminuição.