Polícia

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Notícia

Homem morre ao se afogar no Rio Taquari entre Santa Tereza e São Valentim do Sul 

Ele estava em um pequeno barco de madeira com o filho quando caiu na água. Apesar de ter sido socorrido por populares, não resistiu e morreu no local 

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