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Homem é preso suspeito de estuprar criança em Bento Gonçalves

Suspeito foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após tentar fugir e resistir à prisão. O fato ocorreu na tarde deste sábado (4)

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