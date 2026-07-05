Homem é preso suspeito de estuprar criança em Bento Gonçalves

Um homem, de 24 anos, foi preso pela suspeita de estuprar uma criança de 12 anos na tarde deste sábado (4), em Bento Gonçalves. Ele tentou fugir da abordagem e foi contido com um dispositivo elétrico incapacitante (taser).

A prisão ocorreu na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando o homem chegou ao posto policial solicitando proteção, sob a alegação de que estava sendo perseguido por populares que tentavam agredi-lo. Logo em seguida, dois homens chegaram ao local informando que o suspeito havia acabado de estuprar uma menina de 12 anos, que é irmã de um deles.

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Ao notar a denúncia, o suspeito fugiu a pé em direção a uma empresa próxima e pulou a cerca do estabelecimento. Os policiais correram atrás dele e conseguiram alcançá-lo. Como ele resistiu à prisão, precisou ser contido com o uso de dispositivo elétrico incapacitante (taser).