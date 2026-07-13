Homem é preso por tentar matar o pai a facadas em Bento Gonçalves

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (12) por tentativa de homicídio contra o pai, um idoso de 72 anos, em Bento Gonçalves.

Ele foi detido por agentes da Guarda Civil Municipal, após o acionamento pelo telefone 153. Os relatos eram de que havia uma briga em uma casa, no bairro Universitário.

O idoso foi encontrado caído na sala da moradia, com diversos ferimentos provocados por faca. O suspeito foi encontrado deitado em um dos quartos. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e segue internada no hospital em estado grave.

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