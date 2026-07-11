Polícia

Violência de gênero
Notícia

Homem é preso por atear fogo na casa de ex-companheira e descumprir medidas protetivas em Vacaria

Vítima não estava na residência no momento do incêndio, na noite desta sexta-feira. Três cães foram resgatados do local sem ferimentos

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Luca Roth

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