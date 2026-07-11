Homem é preso por atear fogo na casa de ex-companheira e descumprir medidas protetivas em Vacaria

Um homem foi preso por atear fogo na casa da ex-companheira em Vacaria, na noite desta sexta-feira (10). Ela não estava na residência no momento do incêndio e três cães foram resgatados sem ferimentos do local. A ocorrência foi registrada na Rua Conde de Porto Alegre, no bairro Flora, por volta das 20h15min.
O Corpo de Bombeiros precisou arrombar os portões para acessar o endereço e controlar as chamas, que estavam concentradas em um dos quartos. Três militares atuaram com 1,5 mil litros de água na operação. Casas vizinhas não foram atingidas.
O suspeito, que não teve a identidade divulgada oficialmente, foi detido pela Brigada Militar (BM) após ser contido por populares. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por incêndio doloso e por descumprimento de medidas protetivas. O homem será encaminhado a um presídio neste sábado (11).