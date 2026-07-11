Homem é preso por atear fogo na casa de ex-companheira e descumprir medidas protetivas em Vacaria

Ocorrência foi registrada na Rua Conde de Porto Alegre, no bairro Flora. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um homem foi preso por atear fogo na casa da ex-companheira em Vacaria, na noite desta sexta-feira (10). Ela não estava na residência no momento do incêndio e três cães foram resgatados sem ferimentos do local. A ocorrência foi registrada na Rua Conde de Porto Alegre, no bairro Flora, por volta das 20h15min.

Leia Mais Ministério Público denuncia casal por maus-tratos que resultaram na morte de menina em Canela

O Corpo de Bombeiros precisou arrombar os portões para acessar o endereço e controlar as chamas, que estavam concentradas em um dos quartos. Três militares atuaram com 1,5 mil litros de água na operação. Casas vizinhas não foram atingidas.