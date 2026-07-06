Homem é morto por policiais durante abordagem em São Francisco de Paula 

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser baleado por um policial da Brigada Militar durante uma abordagem em São Francisco de Paula. O caso ocorreu na noite de domingo (5), no bairro Santa Isabel.

Conforme informações repassadas pela Brigada Militar à Polícia Civil, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Ao chegarem no local, os policiais teriam encontrado o homem alterado e ameaçando incendiar a residência. Segundo o relato, o suspeito teria resistido à abordagem e permanecido com uma faca em mãos.

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De acordo o registro de ocorrência, inicialmente, os agentes teriam utilizado um taser (arma de choque), mas a medida não teria surtido efeito. Na sequência, ainda de acordo com a ocorrência, o homem teria avançado em direção aos policiais portando a faca. Diante da situação, um dos agentes teria atirado contra o suspeito, que morreu em decorrência dos ferimentos.