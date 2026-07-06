Polícia

Bairro Santa Isabel 
Notícia

Homem é morto por policiais durante abordagem em São Francisco de Paula 

Brigada Militar teria sido acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Segundo o registro policial, o suspeito estaria alterado e teria sido baleado por um dos policiais em uma das tentativas de contê-lo 

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