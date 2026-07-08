Homem é morto a tiros em Farroupilha e cidade registra 2° assassinato do ano

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (8), em Farroupilha. Ele foi identificado como Paulo Afonso Pereira Fabrício, 52 anos, natural de São Luiz Gonzaga. O crime aconteceu por volta das 4h, no bairro Centenário.
Segundo a Brigada Militar (BM), o corpo foi encontrado em uma rua e havia dois estojos de munição deflagrados e um projétil intacto no entorno, que foram apreendidos.
Até o momento, Farroupilha registra dois homicídios em 2026. O primeiro assassinato da cidade no ano ocorreu em abril, quando um homem de 21 anos foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Ele foi encontrado pelo pai, caído no chão, em um dos cômodos da moradia.