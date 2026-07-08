Homem é morto a tiros em Farroupilha e cidade registra 2° assassinato do ano

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (8), em Farroupilha. Ele foi identificado como Paulo Afonso Pereira Fabrício, 52 anos, natural de São Luiz Gonzaga. O crime aconteceu por volta das 4h, no bairro Centenário.

Segundo a Brigada Militar (BM), o corpo foi encontrado em uma rua e havia dois estojos de munição deflagrados e um projétil intacto no entorno, que foram apreendidos.