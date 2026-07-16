Homem é morto a tiros em Canela; suspeito fugiu do local do crime

Um homem de 27 anos foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (16), no bairro São Lucas, em Canela. Ele foi identificado pela Polícia Civil como Gabriel Pinto Borges.
Conforme o delegado Vladimir Medeiros, o jovem foi atingido no peito e na cabeça após uma discussão com um conhecido do bairro. Após o crime, o suspeito fugiu do local e está sendo procurado pelas forças de segurança.
O corpo da vítima foi encaminhado para exame de necropsia. Este é o quinto homicídio registrado em Canela em 2026.