Homem é morto a tiros em Canela; suspeito fugiu do local do crime

Um homem de 27 anos foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (16), no bairro São Lucas, em Canela. Ele foi identificado pela Polícia Civil como Gabriel Pinto Borges.

Conforme o delegado Vladimir Medeiros, o jovem foi atingido no peito e na cabeça após uma discussão com um conhecido do bairro. Após o crime, o suspeito fugiu do local e está sendo procurado pelas forças de segurança.

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