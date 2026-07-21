Homem é condenado por assassinar mulher de 80 em Caxias do Sul

Isaías Rodrigues foi condenado a 26 anos de prisão, em regime fechado, pela morte de Maria Sildéia Albino, 80 anos, em 19 de dezembro de 2023. O julgamento do crime ocorreu nesta terça-feira (21), em Caxias do Sul. O homem e a vítima mantinham um relacionamento amoroso à época.

Conforme a acusação, o homem teria matado a idosa enquanto ela dormia, asfixiando-a com um travesseiro, e, em seguida, roubado pertences da residência antes de deixar o local. Um dia após o caso, o homem procurou a Guarda Municipal e confessou o crime.

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No julgamento desta terça, os jurados reconheceram que o crime foi cometido com as qualificadoras de asfixia e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Também consideraram a prática do crime de furto o aumento de pena em razão de Maria ter mais de 60 anos.