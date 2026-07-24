Homem é condenado a mais de 35 anos de prisão pelo assassinato da companheira em Bento Gonçalves

Idelmario Mercês Santana foi condenado a 35 anos, seis meses e 20 dias de prisão pelo assassinato da companheira dele, Érica Garcês de Oliveira, 31 anos. O feminicídio foi registrado em 29 de março de 2025, no bairro Juventude, em Bento Gonçalves. A vítima foi morta a tiros. O julgamento foi realizado na quinta-feira (23).

Segundo a denúncia do Ministério Público, o relacionamento tinha um histórico de ameaças e violência doméstica. No dia do crime, o homem buscou Érica no local de trabalho e depois atirou contra ela.