Polícia

Feminicídio
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Homem é condenado a mais de 35 anos de prisão pelo assassinato da companheira em Bento Gonçalves

O feminicídio foi registrado em 29 de março de 2025, no bairro Juventude. Vítima deixou quatro filhos menores de idade

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Alana Fernandes

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